Севастополь, , 19:07 — REGNUM

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Овсянникова от занимаемой им должности губернатора Севастополя, сообщил 11 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Овсянников уходит с этой должности по собственному желанию.

«Президент принял отставку Овсянникова по собственному желанию», — сказал Дмитрий Песков.

Обязанности главы Севастополя, имеющего статус региона Российской Федерации, будет временно исполнять Михаил Развожаев.

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