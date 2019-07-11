Киев, , 18:56 — REGNUM

Россию пора переименовать в Московию и считать её «временно неподконтрольной Китайской Народной Республике территорией», заявил 11 июля советник президента Украины Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев в эфире YouTube-канала Ukrlife.TV.

Потураев заявил, что Россия и Украина говорят на разных диалектах русского языка, причём на Украине в ходу русский язык, а в России — его российский диалект.

Кроме того, советник украинского президента порекомендовал именовать Россию на украинских картах не иначе как Московией, а также считать территорию России «временно неподконтрольной Китайской Народной Республике».

Напомним, на Украине принят ряд законов, ограничивающих использование русского языка, несмотря на то, что не менее половины жителей этой страны считают русский своим родным языком.

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