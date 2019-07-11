Люксембург, , 18:54 — REGNUM

Суд Европейского союза снял санкции с бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом сегодня, 11 июля, сообщает пресс-служба суда ЕС.

В сообщении сказано, что Евросоюзный суд общей юрисдикции аннулировал заморозку фондов семи членов свергнутого украинского «правящего класса», включая свергнутого президента Виктора Януковича.

Данное решение суда также касается сына Януковича — Александра, экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, бывшего исполняющего обязанности премьер-министра Украины Сергея Арбузова, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артема Пшонки, а также бывшего главы администрации свергнутого президента Андрея Клюева.

Напомним, что 8 июля Совет Евросоюза в очередной раз продлил ограничительные меры против Януковича и 11 его соратников. Но они оспорили продление заморозки активов и суд ЕС общей юрисдикции ограничительные меры отменил.