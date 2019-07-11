Москва, , 18:44 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что он не против провести переговоры в Минске по ситуации в Донбассе в состава Россия-Украина-Германия-Франция-США-Великобритания, как это предлагает президент Украины Владимир Зеленский, но такая встреча должна быть очень хорошо проработана. Об этом Владимир Путин сказал журналистам сегодня, 11 июля.

Напомним, Зеленский предложил провести в Минске переговоры на высшем уровне по урегуированнию ситуации в Донбассе. При этом он заявил, что готов на переговоры с Путиным только в присуствии лидеров стран Евросоюза, а также США.

Путин подчеркнул, что Россия вообще никогда не отказывается ни от одного из форматов урегулирования в Донбассе. Но у предложения Зеленского есть ряд трудностей.

Во-первых, данные переговоры не должны быть просто ради переговоров — встреча, тем более в нормандском формате, должна быть заранее подготовлена. Это, в общем-то, вещь очевидная, заметил Путин.

Во-вторых, такую встречу можно провести только после того, как на Украине пройдут парламентские выборы и будет сформировано новое правительство.

«Ну, а в-третьих, я не знаю, как реагируют другие участники этого процесса», — добавил Путин.

Он напомнил, что через две недели премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уйдет со своего поста, и в каком качестве её приглашать на эту встречу, российский лидер не совсем понимает.

Также он не знает о реакции на предложение Зеленского в Вашингтоне, Берлине и Париже.