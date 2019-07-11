Киев, , 18:41 — REGNUM

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сегодня, 11 июля, выступил в резкой критикой в адрес президента страны Владимира Зеленского, предсказав тому скорое бегство в Ростов по примеру свергнутого в 2014 г. президента Виктора Януковича.

Заявление министра, вероятно, обусловлено ранее прозвучавшей критикой со стороны Зеленского, который задался вопросом, зачем стране министры, «которые строят дороги только в личном фейсбуке и рожают детей в Америке» (в 2018 г. выяснилось, что все дети Омеляна родились в США — ред.), передает корреспондент ИА REGNUM

Омелян отмечает, что ему «очень льстит» внимание президента Украины, подчеркивая, что в каждом ролике Зеленского на внутриполитическую тематику присутствует упоминание его «скромной персоны».

Вместе с тем, он обратился к президенту со встречным вопросом о его достижениях с начала вступления в должность.

«Вы сами-то пытались сделать? Почти два месяца уже прошло… Или тупо нет полномочий, знаний, умений, видение, команды, желания, времени? Ну, протянете Вы на хайпе еще месяц-другой, а дальше люди заглянуть в холодильник и спросят: «а что, кроме Сватов и Квартала-95 по телевидению, нас кормить не будут?». И поедете Вы в Ростов, вести «Смехопанораму» на региональном телевидении. Повтора 2010 года не будет. Как бы кому этого не хотелось», — подчеркнул Омелян.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее Омелян, имеющий репутацию одного из самых главных русофобов в правительстве Украины, заявил, что сложившихся условиях не собирается принимать участие в парламентской кампании, поскольку в стране происходит «странная политическая вакханалия».

«Так что я, пожалуй, лучше подожду и посмотрю на это со стороны. Если буду полезен Украине, то я всегда готов принести эту пользу в том направлении, где будет возможность этим заниматься», — сказал министр.

Омелян попал в правительство Украины по квоте партии «Народный фронт».