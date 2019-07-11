Москва, , 18:29 — REGNUM

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского стабилен, и ещё можно говорить о возможности сформировать однопартийное большинство на предстоящих выборах в Верховную раду, заявил бывший депутат Рады Олег Царёв 11 июля на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Что мы получаем? Парламент, в котором де-юре большинство сторонников Зеленского, но при этом де-факто у него нет «золотой акции», а «золотая акция», тема нашей пресс-конференции, у Игоря Коломойского», — считает украинский политик.

По его мнению, у Зеленского нет возможности выстраивать структуру без Коломойского, однако он «всячески уклоняется от выполнения своих обязательств» перед украинским олигархом. Для подтверждения выводов Царёв рассказал о коллегии СБУ, где были анонсированы «один заместитель от Коломойского, один от Авакова».

"Были анонсированы, объявлены, но не были назначены», — рассказал Царёв.

Также политик заявил, что выглядит очевидной коалиция «Зеленский плюс Вакарчук». К этому союзу может присоединиться и Юлия Тимошенко. Без её участия в коалиции Зеленский может получить достаточно мощную «профессиональную» оппозицию.

«Команда Зеленского аморфна, это люди, случайные в политике. Главное её достоинство — это знакомые лично самого Зеленского, либо знакомые его ближнего круга «95 квартала». Глядя на их биографии, глядя на их послужной список, я не думаю, что они будут играть в парламенте по-серьёзному», — полагает политик.

По мнению Царёва, фракцию «Слуга народа» в Раде будут вести за собой люди Коломойского.

«Понятно, что команда Вакарчука такая же аморфная», — добавил он.

Украинские выборы в Верховную раду пройдут 21 июля.