Рим, , 17:45 — REGNUM

Вице-премьер Италии, лидер «Лиги» Маттео Сальвини вновь опроверг обвинения в получении финансирования из России, передает Sky Tg 24 в четверг, 11 июля.

Сальвини заявил, что никогда не привозил из Москвы «ничего, кроме матрешек, и Маши с медведем для моей семьи».

Обвинения оппозиционных журналистов Сальвини назвал «нелепыми».

В ответ на вопрос о своем коллеге по партии, которого и обвиняют в проведении переговоров в Москве, Сальвини посоветовал задавать вопросы ему (помощнику) самому.

Как сообщалось ранее, информагентство Buzzfeed опубликовала фрагмент аудиозаписи, на которой, по утверждению издания, соратники Сальвини ведут переговоры с приближенными к властным кругам российскими предпринимателями о получении 65 млн евро посредством ряда операций с куплей-продажей топлива.

Сальвини опроверг эти обвинения, заявив, что он никогда не получал от России «ни рубля, ни евро, ни литра водки». Тем не менее прокуратура Милана начала предварительное расследование.