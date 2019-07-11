Москва, , 17:36 — REGNUM

Предположительно 37−38 мест в Мосгордуме займут члены «Единой России», баллотирующиеся как самовыдвиженцы. Об этом на пресс-конференции в Москве 11 июля заявил член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В большинстве округов серьёзной конкуренции не будет. Думаю, что представители провластного пула из 45 депутатских мест способны взять 37−38», — считает Шаповалов.

Оставшиеся мандаты, по его мнению, могут получить коммунисты.

«Что касается того, кто сможет пройти помимо провластного пула, думаю, что большинство оставшихся депутатских мандатов есть шанс получить у КПРФ», — сказал спикер.