Ставрополь, , 17:29 — REGNUM

Первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов может стать одним из кандидатов в сенаторы — в случае победы на выборах губернатора Владимира Владимирова.

Меликов может претендовать на пост в Совете Федерации вместо Михаила Афанасова, который, по информации РБК, планирует оставить пост. По данным СМИ, сам Меликов в июне подал рапорт об отставке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее для участия в выборах губернатора Ставропольского края выдвинулись шесть кандидатов. Это действующий глава региона Владимир Владимиров («Единая Россия»), депутат городской думы Ставрополя, юрисконсульт частной компании Геннадий Ефимов (ЛДПР), временно неработающий Николай Кряжев («Коммунистическая партия социальной справедливости»), заместитель председателя думы Ставропольского края Александр Кузьмин («Справедливая Россия»), директор ООО «Ставропольторг» Валентин Смирнов (Партия социальных реформ — прибыль от природных ресурсов — народу) и ведущий инспектор Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных сил РФ» Виктор Соболев (КПРФ). Отметим, что каждый из кандидатов при регистрации должен представить в избирком свою тройку кандидатов в Совет Федерации.

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