Рим, , 17:26 — REGNUM

Руководители правящих партий Италии в четверг, 11 июля, вновь не смогли достичь соглашения по вопросу о предоставлении частичной автономии регионам страны, передает Sky Tg 24.

Представители «Движения 5 звезд» отметили, что представленный проект послужит углублению нынешнего расслоения регионов (при котором чем севернее регион, тем обеспеченнее его жители), что недопустимо.

Представители «Лиги», в свою очередь, обвинили коллег в бесконечном затягивании вопроса, который входил не только в их собственную предвыборную программу, но и в коалиционный контракт правительства.

Инициатором принятия закона является «Лига», чья политическая история началась на севере страны, в «Движении», чьи избиратели живут преимущественно в центральных и южных регионах, не отказываются от рассмотрения вопроса напрямую, но выдвигают все новые претензии к проекту.