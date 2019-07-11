Астрахань, , 17:25 — REGNUM

Новый глава Астраханской области Игорь Бабушкин потребовал от администрации Астрахани реальных и незамедлительных действий по обращениям граждан на «Прямую линию» президента России Владимира Путина. Соответствующие поручения, как сообщает пресс-служба обладминистрации, врио губернатора дал главе администрации Радику Харисову в ходе личной встречи с авторами обращений.

Основный массив жалоб, поступивших от астраханцев на «Прямую линию», касался вопросов благоустройства и формирования комфортной городской среды. В частности, жительница микрорайона вблизи ерика Солянка указала на то, что проток рядом с её домом зарос травой и забрасывается мусором, что может негативно сказаться как на экологии, так и на пожарной безопасности. Проект очистки Солянки пока только разрабатывается. На очистку всего ерика, по оценке службы природопользования, потребуется 150 млн рублей, и поступят в регион они не раньше 2020 года. Однако Бабушкин рекомендовал, не дожидаясь федеральных средств, в срок до 1 августа силами городских властей произвести необходимую очистку.

Недельный срок на временное решение Бабушкин дал по обращению жителей многоквартирного дома, которые остались без кровли в результате действий недобросовестного подрядчика по капремонту. Жители девятиэтажки с марта 2019 года страдают от каждого дождя и вынуждены тратить собственные деньги на ремонт квартир после протечек. По мнению врио губернатора, администрация должна компенсировать людям эти затраты, а вслед за временным покрытием в срок до 1 сентября полностью завершить ремонт кровли.

Действия ещё одного недобросовестного подрядчика обернулись отсутствием тротуара перед проезжей частью у одного из домов и сломанными детской и спортивной площадками. Бабушкин отправил главу администрации лично выехать на место — до следующего понедельника.

Врио губернатора напомнил, что в 2019 году в Астрахани запланирован ремонт 100 дворовых территорий по программе «Формирование современной городской среды». Игорь Бабушкин согласился с предложением автора одного из обращений о необходимости организовать информирование граждан об адресах, видах и сроках работ. «Подготовьте выступление в СМИ и опишите порядок работ по каждому объекту: очередность, сроки, а также — как будет осуществляться контроль качества работ», — заявил он главе администрации Астрахани.

В ходе личного приёма граждан — первого в качестве врио губернатора Астраханской области — Игорь Бабушкин раскритиковал областной минтранс за длительное отсутствие реакции на обращение жителей по поводу «речного трамвайчика» — популярного среди астраханцев вида транспорта, который в 2019 году впервые за долгое время не заработал весной. «Первое заявление от жителей поступило в апреле, почему до сих пор не провели мероприятия по изучению и принятию решения? Вы знали, что есть проблема с лицензированием у единственного перевозчика, и не предприняли альтернативного способа перевозки — это удивительно», — сказал Бабушкин. Он потребовал, чтобы в срок до 23 июля «речной трамвайчик» начал свою работу.

Бабушкин также сообщил, что принял решение увеличить количество личных приёмов граждан с одного раза в квартал до одного раза в месяц.

Ранее по инициативе Игоря Бабушкина в Астраханской области начала работать мобильная приёмная «Губернаторский контроль». Теперь министры и профильные специалисты регионального правительства сами отправляются в районы области, чтобы ответить на вопросы жителей и на месте найти варианты решения их проблем. Так, например, за время работы в Приволжском районе в мобильную приёмную обратились 600 человек, ещё 337 обращений получено в письменном виде. Бабушкин потребовал, чтобы по каждому обращению были даны ответы в установленные сроки, и предостерёг от формального подхода к работе. «Как нельзя решить проблему, граждане и так знают. Наша с вами задача — объяснить, как её можно решить. Это вопрос нашей состоятельности как руководителей. Ни одно обращение граждан не должно остаться без ответа», — заявил врио губернатора Астраханской области.