Москва, , 17:23 — REGNUM

Губернаторские выборы в России проходят законно, заявил профессор политологии Будапештского университета (Венгрия) Ласло Кемени 11 июля на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Россия — часть мировой политики, поэтому важно знать, насколько она соответствует требованиям своего народа. Главное жюри — российский народ», — сказал он.

Кемени сообщил о том, что он не первый раз в России и уже наблюдал избирательные кампании как в Российской Федерации, так и на территориях постсоветского пространства. Профессор заметил:

«Пока не чувствуется, что люди выбирают. Они пока только голосуют. Голосование и выбирание — разные вещи. Просто бросить бюллетень из каких-то побуждений — это одно дело. Здесь бывают и всякие нарушения, потому что речь идет о власти, хотя должна идти о состоянии и самочувствии народа. Главными должны быть вопросы жизненного устройства народа, а не мировой политики и места России в мире», — уверен он.

Кемени считает, что во главе должны быть люди рабочих должностей, которые могут решать вопросы, соответствующие желаниям и нуждам жителей.

Профессор также высказался по поводу избирательной кампании в Санкт-Петербурге, которую наблюдал вместе с российскими и международными коллегами: «Нет поводов для истерик. Всё идёт в рамках законов».

«Выборы нужно оценивать с точки зрения электората, то есть тех, кто выбирает. Главное действующее лицо, особенно на этом уровне, — это тот, кто выбирает. Люди должны чувствовать свою роль в этом», — заключил Кемени.