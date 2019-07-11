Тула, , 17:02 — REGNUM

Третий президент США Томас Джефферсон некогда сказал: «Самая сложная задача для любого должностного лица — это посадить нужного человека на нужное место» и был прав. Сегодня по всей стране идёт поиск нужных, эффективных управленцев. Федеральный проект «Лидеры России» уже доказал свою состоятельность. Финалистов, да и полуфиналистов конкурса, ведущие компании, госкопорации и государственные службы управления разбирают как «горячие пирожки».

Тульская область тоже включилась в создание базы данных высокоэффективных управленцев и молодых специалистов. Проект получил название «Команда развития», а ключевую цель обозначили как «обеспечение реализации национальных проектов эффективными управленческими кадрами».

Инвестиции в стабильное завтра

Участие в проекте дает возможности войти в единую базу данных высокоэффективных управленцев и молодых специалистов Тульской области, принять участие в комплексе мероприятий, направленных на развитие управленческих навыков в формате «обучение действием», пройти стажировки в органах власти и на ключевых предприятиях региона и других субъектов России.

Презентация «Команды развития» состоялась в конце мая 2019 года на территории творческого кластера «Октава», куда приехали руководители министерств и ведомств областного правительства, глав администраций муниципальных образований, руководителей крупного бизнеса в сфере промышленности, ОПК, химической отрасли.

«Перед нами стоят масштабные задачи, ориентированные в том числе на реализацию нацпроектов, — сказал губернатор региона Алексей Дюмин. — Это не просто слова, это наше будущее — задел на десятки лет вперед. Эти задачи в «майском» указе четко обозначил президент страны Владимир Путин. В результате их реализации наша страна должны войти в топ мировых экономик. И работа уже ведется. В стране реализуются различные программы по формированию кадрового резерва».

По словам руководителя Тульской области, регион предложил особый подход, так как занимается поиском кадров не только для органов власти, но и для промышленных гигантов, аграриев, образовательных и молодежных организаций.

«Акцент делается на молодежи, которая уже завтра должна прийти на смену нам. Также в подготовке кадров важное место отводится наставникам, опытным людям, которые уже прошли определенный путь, добились успехов, изо дня в день своим трудом достойно представляют наш край, — сказал Дюмин. — Мы должны объединить усилия и совершить рывок в модернизации экономики. Наша целенаправленная работа сегодня — это инвестиции в стабильное завтра».

Сам проект представил проректор РАНХиГС Дмитрий Буташин. Предполагается, что на конкурсной основе будут сформированы две команды по 50 человек каждая: «Управленческий капитал» и «Таланты». В первую войдут управленцы от 25 до 55 лет с руководящим стажем от трех лет, с высшим образованием и с количеством подчиненных не менее трех.

Во вторую отберут молодых людей от 22 до 30 лет, студентов и выпускников вузов. До 14 июля будет идти заочный отбор участников конкурса. До 23 августа — очный этап. На каждом из них предполагается тестирование, анкетирование, творческие задания, позволяющие оценить способности и опыт участника конкурса.

Оценивать претендентов будет экспертный совет. Победители примут участие в семинарах с элементами тренинга, стратегических сессиях по выработке проектных инициатив.

Заявки сформируют до 14 июля. Но уже сегодня на участие в «Команде развития» подано почти три тысячи анкет из 17 российских регионов. Особый интерес к проекту проявили кандидаты от 22 до 24 лет и от 25 до 30 лет: 43% и 57% соответственно.

Председатель тульского правительства Валерий Шерин четко обозначил, что кабинет министров региона намерен составить бизнесу конкуренцию в борьбе за кадры.

«Нет цели кого-то переманить, но хорошая и правильная конкуренция будет, — отметил Шерин. — И в рамках этой конкуренции будем формировать хорошие и правильные, и гигиенические условия труда в структурах регионального правительства и внедрять лучшие мотивационные практики — для того, чтобы быть конкурентоспособными за кадры».

Следование современным трендам

К слову, не только в Тульской области запустили специальный проект по поиску управленцев. По словам замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, в конце 2018 года подобный эксперимент стартовал в 20 регионах страны. Этот стиль, по мнению психолога и специалиста по управленческим вопросам Анны Домченко, продиктован возможностью «снять с рынка лучшее».

«Когда запускают какой-то проект, это не означает, что чего-то нет. В данном случае кадров, — объясняет психолог. — Представьте себе, какой объем работы необходимо проделать кадровой службе, чтобы обработать три тысячи кандидатов. А здесь фактически это автоматически собрала машина. С точки зрения экономики процесса, эффективности — это очень хороший инструмент. Для меня, как для эксперта, это маячок о том, что правительство в регионе следует современным трендам».

Совокупно на Ленина, 2 [правительство Тульской области] трудится порядка 600 человек. Благодаря проекту собраны заявки от людей в пять раз больше. Свою эффективность победителям и тем, кто себя проявит, будет где демонстрировать — управленцы нужны не только в региональном правительстве, но и в районных администрациях, и на ведущих предприятиях.

Политолог Николай Евдокимов считает, что государственное управление — система, которая должна находиться в процессе регулярного обновления, поиска более эффективных механизмов развития.

«Если этого не происходит, то она становится костной, неповоротливой и неэффективной, — подчеркивает эксперт. — Тот проект, который запущен в Тульской области, свидетельствует о том, что региональная власть и губернатор Алексей Дюмин понимают важность повышения эффективности управленческой элиты».

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Известность губернатора выходит за пределы региона

Популярность проекта «Команда развития» (особенно среди кандидатов из других регионов РФ), по мнению экспертов, обусловлена тем, что кадры идут на имя Алексея Дюмина. Политолог Николай Евдокимов выделяет два фактора.

«Во-первых, это известность губернатора и доверие к нему, выходящие за пределы области. Люди понимают, что Дюмин перспективный руководитель, и надеются связать свою управленческую карьеру с его политическим ростом. Во-вторых, работа в государственной службе востребована, но далеко не во всех регионах у молодых людей есть возможность проявить себя», — говорит специалист.

Есть предположения, хотя и слухи тоже уже распространились, что после первого масштабного обновления команды губернатора Тульской области, последует вторая волна. И связано это будет непосредственно с проектом «Команда развития» и его участниками. Однако специалист по управленческим вопросам Анна Домченко усомнилась в этой версии.

«Я бы не связывала сам по себе набор и поиск кадров с тем, что называется «некем занять места», — говорит психолог. — Я бы сказала, что мы можем ожидать новых ставленников высокого уровня. И это не будут перемещения внутри, когда нужно найти топ-управленца и взять из текущей команды, переместив или совместив с другой должностью. Будет создана база качественных кадров».

По мнению эксперта, в этом конкурсе участвуют люди, желающие реально что-то сделать. У них другая мотивация. Они не делают карьеру во власти, они приходят и воплощают уже на полученной должности то, что поднимает уровень страны, региона или отдельно взятого города и его жителей.

Политологи солидарны с мнением психологов, называя отбор кадров через конкурсы «обычным и долгосрочным процессом, нацеленным на формирование нового поколения управленцев, перед которыми будут поставлены новые задачи и вызовы, в том числе, связанные с реализацией «национальных проектов».

«Конечно, как и в любой другой сфере, обновление кадров будет постепенно происходить, но для системы управления очень важна и преемственность, сохранение стабильности. Поэтому никаких резких движений в этом плане я не жду», — сказал Николай Евдокимов.

Уровень доверия власти должен расти, сказал некогда глава российского государства. Каждый руководитель региона это понимает, но все используют разные пути. Глава Тульской области Алексей Дюмин оставил в приоритете открытость перед гражданами и решение проблем всех и каждого в отдельности. В доказательство тому аналитики приводят участившиеся поездки губернатора по районам области и откровенные разговоры с населением. Наверняка, кандидаты в «Команду развития» будут оцениваться и с этой стороны. Поэтому помимо профессионализма претендентам нужно будет «блеснуть» и положительными моральными качествами.

Ранее ИА REGNUM публиковало доклад «Центра политической конъюнктуры», где губернатор Тульской области получил звание «отзывчивого силовика» и одного из наиболее влиятельных российских глав субъектов.

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