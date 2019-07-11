Москва, , 16:57 — REGNUM

Об итогах выдвижения кандидатов на губернаторские выборы 2019 года в Забайкальском крае рассказал руководитель рабочей группы по мониторингу избирательных прав граждан Общественной палаты Забайкальского края Сергей Быстров 11 июля на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«На данный момент у нас выдвинулось девять кандидатов: четыре от политических партий и пять самовыдвиженцев, в числе которых исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края, — сообщил Быстров. — Все кандидаты должны пройти процедуру регистрации и представить необходимые документы в период с 13 по 21 июля, в том числе муниципальный фильтр: собрать подписи муниципальных депутатов и избранных глав муниципальных образований. Кроме того, кандидатам-самовыдвиженцам дополнительно необходимо собрать 4004 подписи непосредственных избирателей».

Как сообщил эксперт, рабочей группой был проведен опрос о сборе подписей муниципального фильтра кандидатами в губернаторы. Опрос проводился среди депутатов 31 муниципального образования и четырёх городских округов. Выборка составила 105 депутатов, вне зависимости от их партийной принадлежности.

«Результаты показали, что большинство кандидатов полноценно обращались к депутатам за поддержкой. По данным опроса также было выявлено, что исключением нашего края стал кандидат от КПРФ Юрий Николаевич Гайдук, который обратился только к 11,4% депутатам за поддержкой, что недостаточно для прохождения муниципального фильтра», — рассказал Быстров.

Муниципальный фильтр — это процедура сбора подписей депутатов в поддержку кандидатов, предусмотренная в законодательстве на выборах губернаторов.