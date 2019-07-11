Москва, , 16:52 — REGNUM

Великобритания отказала в аккредитации на международную конференцию по свободе СМИ российским представителям, и теперь Москва готова применить ответные меры к британским журналистам. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Хотела бы ещё раз подчеркнуть: мы всегда исходили из принципа взаимности. И в этой связи британские СМИ, которые работают в России, должны быть готовы столкнуться с последствиями действий британского правительства», — заявила Захарова.

Ранее британские власти отказали в аккредитации на международную конференцию по свободе СМИ телеканалу Russia Today и агентству Sputnik.

Несмотря на то, что Москва обратилась к Лондону с требованием представить факты, на которых базируется публичное обвинение российских СМИ в дезинформации, никакого ответа получено не было.

«Если обвиняете в фейках — предъявите фейк. Это абсолютно не стоит ничего. Абсурд», — подчеркнула дипломат.