Киев, , 16:46 — REGNUM

Наблюдательный совет «Укроборонпрома» принял решение провести международный аудит финансовой деятельности всех предприятий военного концерна за 2018−2019 годы.

Об этом заявил сегодня, 11 июля, новый глава наблюдательного совета концерна, бывший министр экономики Украины Айварас Абромавичус, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как заявил Абромавичус, аудит продлится 6−9 месяцев и позволит получить подробную информацию о реальном состоянии дел на каждом предприятии концерна. Чиновник дал понять, что не возражал бы провести более расширенное исследование, однако для этого нет ни времени, ни соответствующего финансирования.

«Мы не можем провести аудит, который охватит больший период. Во-первых, если взять для анализа период с 2014 г., не говоря уже о периоде с 2011 года, то результатов придется ожидать годами. Также, выделенных правительством 32,5 млн грн на это просто не хватает», — заявил Абромавичус.

Оценивая перспективы концерна в целом, новый глава набсовета «Укроборонпрома» отметил, что за последние несколько лет было предпринято несколько успешных шагов в сфере реформирования — «но в то же время некоторые другие украинские государственные компании сделали больше».

ИА REGNUMнапоминает, что ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк в одном из интервью заявил, чтовоенныйгосконцерн должен быть сохранен, однако нужно обеспечить его нормальное корпоративное управление, сильный наблюдательный совет и профессиональный менеджмент.

«Столько негатива накопилось в этой сфере, что никто не будет верить, что возможны реальные преобразования», — заявил Данилюк, пообещав привлекать западных консультантов, главным образом из США.

«Они хотят нам помочь, потому что мощные армия и ВПК — это вопрос выживания Украины», — отметил глава СНБО.

Также напомним, что накануне президентских выборов на Украине в «Укроборонпроме» приключился масштабный скандал, который в итоге существенно повлиял на результаты голосования. В частности, в ходе расследования выяснилось, что сын заместителя секретаря СовнацбезаИгорь Гладковский является непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе. Сам же Гладковский-старший был, в свою очередь, близок к на тот момент президенту Украины Петру Порошенко.