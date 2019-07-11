Дамаск, , 16:40 — REGNUM

Российские Воздушно-космические силы 11 июля 2019 года подвергли массированным ударам северо-западный регион Сирии. Основное внимание было сосредоточено на районах, которые перешли под контроль боевиков в результате внезапного наступления в ночь с 10 на 11 июля. Речь идет о городе Хамамият и районе между Хамамиятом и городом Керназ.

Данные авиаудары, по словам очевидцев, были самыми мощными в июле. Об этом сообщает новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на свой источник среди сирийских военных.

Появились подробности о попытке боевиков взять город Керназ, расположенный рядом с городом Хамамият. Джихадисты сунулись в этот город и предприняли попытку захватить несколько зданий на востоке данного населенного пункта. Однако после нанесения по ним минометного удара, понеся потери в живой силе, отошли. Кстати, Керназ находится под контролем Сирийской арабской армии всю эту войну.

Сейчас удержать Керназ будет трудно, т.к. боевики захватили высоту Таль-Хамамият. Благодаря этому они могут держать под огнем близлежащие районы на дальности в два-два с половиной километра. Именно поэтому по окрестностям Керназа, высоте Таль-Хамамият и городу Хамамият постоянно работает артиллерия сирийской армии. В данной ситуации важно не дать джихадистам закрепиться и отбить у них захваченные районы до темноты.

ИА REGNUM сообщало о внезапном наступлении боевиков на северо-западе провинции Хама и взятии боевиками города Хамамият.