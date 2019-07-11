Москва, , 16:34 — REGNUM

Украинские вооружённые силы продолжают целенаправленно разрушать гражданскую инфраструктуру в Донбассе. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«За прошедшую неделю миссией ОБСЕ отмечено значительное увеличение количества нарушений режима прекращения огня. Украинская сторона продолжает целенаправленно разрушать гражданскую инфраструктуру, уничтожать мирных граждан и, к сожалению, мы не видим адекватной реакции на это со стороны официального Киева», — заявила Захарова.

По её словам, командование украинских вооружённых сил санкционировало «настоящий террор по отношению к гражданскому населению в прифронтовых районах».

«Отмечается увеличение снайперского огня со стороны ВСУ, поддержку в этом Киеву оказывают Канада и США. Они регулярно поставляют различные вооружения, в том числе снайперские и антирадарные комплексы, а также осуществляют подготовку снайперов», — указала она.

6 июля в результате снайперского огня со стороны сил Украины на КПВВ «Майорское» получила огнестрельное ранение мирная жительница, а 7 июля украинские силы из 120-мм миномётов целенаправленно обстреляли съёмочную группу телеканала «Звезда» и корреспондентов пресс-службы «Народной милиции».