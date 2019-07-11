Киев, , 16:26 — REGNUM

Не исключено, что заявление президента Украины Владимир Зеленского, сделанное в прямой трансляции в Facebook в четверг, 11 июля, станет историческим, поскольку заложит новую украинскую политическую традицию.

Раз в пять лет власть лжецов и коррупционеров сменяется властью европейских людей со светлыми лицами, последние люстрируют первых, запрещая им впредь занимать какие-либо важные должности.

Через пять лет люди со светлыми лицами оказываются лжецами и коррупционерами, которых в свою очередь тоже люстрируют, но уже другие граждане, пока еще новые и пока еще европейские.

В 2014 году при Порошенко были люстрированы служащие времен Януковича, толку от этого было мало (кого надо, из-под люстрации вывели — начиная с самого Порошенко), а вреда много (прежде всего для обескровленного МВД), но, видимо, понравилось.

Теперь Зеленский предлагает люстрировать служащих времен Порошенко, всех, от мала до велика, начиная с самого своего предшественника, продолжая всеми депутатами и всеми министрами и заканчивая генпрокурором и главой СБУ.

Слушать Зеленского, без сомнения, приятно: тут и выпад против прокурора Луценко, который «может посадить только печень», и предложение направить Порошенко на передовую в том самом бракованном бронежилете, которые при нём закупались, и много чего еще.

И проблема даже не в том, что вероятность принятия закона о новой люстрации невелика (хотя если партия Зеленского всё же получит абсолютное большинство в новом составе Рады, технически это возможно).

Проблема в том, что каждые пять лет Украина возвращается к одному и тому же: уходящая власть так плоха, что и слов для нее приличных нет, и кто угодно лучше, чем эти — после чего в ранге «кого угодно» выбирают сначала Порошенко, теперь Зеленского.

И Зеленский, прямо как Порошенко пять лет назад, через считанные дни и недели после избрания начинает и говорить, и делать прямо противоположное тому, что обещал во время кампании и за что его выбрали.

Никаких сомнений: реальная люстрация всех без исключения чиновников и госслужащих времен Порошенко с последующими уголовными делами будет поддержана гражданами Украины и будет, в общем, справедливой.

Но это ничего не изменит: стране, где политика — дело меньшинств, сражающихся между собой заведомо лживыми лозунгами, где «враги» кулуарно договариваются и меняют политику партии по личному усмотрению, где власть не зависит от народа не только между выборами, но даже и в ходе голосования — такой стране каждые пять лет будет требоваться новая люстрация, воз же и дальше будет оставаться в состоянии полного покоя.