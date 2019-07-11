Москва, , 16:15 — REGNUM

Обвинения Вашингтона в адрес Москвы по поводу присутствия российских специалистов в Венесуэле не имеют никаких оснований, поскольку сотрудничество проходит в строгом соответствии с законодательством двух стран. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Наше взаимодействие с Венесуэлой развивается в строгом соответствии с законодательством двух стран. Нахождение российских специалистов — не военнослужащих — на её территории регулируется соответствующим межправительственным соглашением и не меняет региональный баланс сил», — заявила Захарова.

Ранее командующий Южным командованием США адмирал Крейг Фоллер заявил о присутствии в Венесуэле «сотен российских военнослужащих» и военных подрядчиков.

«Видимо, более вразумительного объяснения неоднократных провалов попыток сместить законное правительство у американцев просто нет», — добавила официальный представитель МИД РФ.