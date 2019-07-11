Киев, , 16:12 — REGNUM

На Украине эксперты обсуждают принятый сегодня, 11 июля, Верховной радой Украины Избирательный кодекс — масштабный документ, который полностью определяет порядок проведения в стране любых выборов.

ИА REGNUMнапоминает, что в первом чтении за Избирательный кодекс проголосовали еще осенью 2017 г., но ко второму чтению депутаты подали более 4,5 тыс. правок. Весь последний месяц депутаты рассматривали все правки и только сегодня вышли на итоговое голосование. В итоге за проект законапроголосовали проголосовали 230 депутатов при необходимых 226, однако без нюансов не обошлось — спикер Рады Андрей Парубий ставил вопрос на голосование 18 раз.

Наибольшим достижением Избирательного кодекса считается отмена мажоритарной системы и введение т.н. «открытых списков» на выборы, но политологи больше обращают внимание на любопытную деталь с датой вступления документа в силу.

«Сегодня приняли избирательный кодекс. Аплодирую стоя. Но закон вступает в силу 1 декабря 2023 года. При этом, очередные выборы состоятся 29 ноября 2023… Чтобы проще, по-новому мы будем выбирать ВР XI созыва. Если не будет досрочных выборов, 11-ый созыв мы будем выбирать в 2028 году», — комментирует политолог Сергей Быков, делая вывод, что нынешние депутаты украинского парламента, которые придумали такую схему — «реформаторы, которых мы заслужили».