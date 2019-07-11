Москва, , 16:09 — REGNUM

«Единой России» нечего предложить москвичам, заявил 11 июля доцент департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков на пресс-конференции в Москве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Ключевым аспектом следует признать отказ «Единой России» идти на выборы, потому что это отказ партии от собственного существования. Если мы не идем к Родине с какой-то программой, то, значит, и партии нет, и программы. Поскольку все кандидаты, которые входили в «Единую Россию», а баллотировались как самовыдвиженцы, не могли пойти на этот шаг без согласия партии, значит, и партия признала, что ей нечего предложить, как минимум в Москве», — высказался Крутаков.

Сформированной политической повестки, по мнению эксперта, нет и у оппозиционно настроенных кандидатов.

«У оппозиции нет комплексного взгляда на то, как они видят город. Отсутствует понятный альтернативный проект. Им нечего предложить людям», — сообщил спикер.