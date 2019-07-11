Киев, , 15:55 — REGNUM

«Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа-За жизнь» Виктор Медведчук и внефракционный депутат Рады Юрий Бойко провели в Москве фейковые переговоры по газу в рамках предвыборного шоу». Об этом 11 июля написал на своей странице в Фейсбук исполнительный директор компании «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко.

По его словам, Бойко и Медведчук хотят списать «Газпрому» долг в почти $3 млрд, которые российская компания должна выплатить «Нафтогазу» в рамках решения Стокгольмского арбитража.

«Предвыборные шоу Медведчука и Бойко с их визитами в Москву и фейковыми «переговорами по газу» заставляют обратить внимание на следующее. Газпром задолжал Нафтогазу уже почти 3 миллиарда долларов. В пересчете на каждую украинскую семью — это примерно 200 долларов. Действия Медведчука и Бойко могут свидетельствовать о том, что они пытаются помочь Газпрома эти деньги нам не отдавать», — отметил Витренко.

Он обвинил «Газпром» в давлении на Киев.

«В нашей жалобе на Еврокомиссию мы подробно объясняем, как Газпром злоупотребляет своим доминирующим положением (монополией) на европейском рынке. Если бы Газпром это не делал, то в Украине бы импортный газ был дешевле как раз примерно на те же 25 процентов. И транзит газа бы через Украину сохранялся», — рассказал Витренко.

Он считает, что Медведчук и Бойко «могут помогать Газпрому злоупотреблять своим монопольным положением».

«Чтобы отвлечь от себя обвинения в пособничестве оккупантам, чтобы не быть виновными в потере транзита и высоких ценах на импортный газ, Медведчук и Бойко должны по крайней мере публично призвать российскую сторону заплатить нам долг в 3 миллиарда долларов и устранить все злоупотребления монопольным положением», — подытожил Витренко.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля Виктор Медведчук и Юрий Бойко встретились в Москве с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. В 2019 году это уже третья поездка политиков в Россию без санкций официального Киева. По итогам встречи внефракционный депутат Бойко заявил, что может до начала августа подписать контракт с «Газпромом» на прямую поставку газа на Украину.