Киев, , 15:57 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству в течение трёх месяцев разработать новые туристические маршруты в Чернобыльской зоне отчуждения, сказано в указе, опубликованном 10 июля на официальном сайте президента Украины.

Согласно документу, чиновники должны проверить состояние контрольно-пропускных пунктов в зоне отчуждения, увеличить их пропускную способность, разработать новые туристические маршруты, включающие посещение водных объектов.

Также Зеленский поручил принять меры для радиационной безопасности туристов во время пребывания в Чернобыльской зоне, а также создать электронную систему предварительного уведомления для всех желающих посетить зону отчуждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Украины Владимир Зеленский пообещал превратить Чернобыль в «точку роста новой Украины», упростив доступ туристов в зону отчуждения.

Читайте также: Зеленский пообещал упростить доступ туристов в Чернобыльскую зону