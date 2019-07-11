Киев, , 15:48 — REGNUM

Парламент Украины ввел прогрессивную избирательную систему, которая касается выборов народных депутатов Верховной рады и местных выборов. Об этом 11 июля заявила в кулуарах парламента первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

«Выполнено обещание всех политических сил и партий — проголосован Избирательный кодекс с открытыми списками… Как человек, который проводил 4568 поправок, возможно, я единственный депутат, который хорошо знает нововведения этого кодекса. Это достаточно прогрессивная избирательная система, которая касается выборов народных депутатов Верховной рады и местных выборов, которая привязывает депутата к округу, чтобы списочники не были оторваны от своего региона, чтобы они могли там активно работать», — сказала Геращенко.

Она сообщила, что документ предусматривает ввод оценки работы депутата, которая будет отражаться на его месте в партийном списке.

«Есть позитивная система продвижения по списку. Если человек активен и имеет высокий результат на своем округе, он займет более высокое место в партийном списке. Также действует важная европейская норма относительного того, что первая пятерка, которая является фронтменами любой политической силы, неизменно останется в списках депутатов, которые пойдут в следующий состав парламента», — рассказала Геращенко.

При этом она признает, что новый кодекс не является идеальным.

«Любой закон не является идеальным. Определенные вещи можно будет увидеть, когда он заработает. Поэтому мы установили переходной период, когда он вступит в силу, чтобы Центральна избирательная комиссия и политические партии, все субъекты избирательного процесса могли прочитать, понять, подготовится и эффективно применить этот закон на практике», — подытожила Геращенко.

Как сообщалось, 11 июля Верховная рада приняла во втором чтении проект Избирательного кодекса Украины (законопроект №3112−1).Предполагается, что Кодекс вступит в силу с 1 декабря 2023 года, если документ подпишет президент Владимир Зеленский. Кодекс предусматривает проведение выборов по открытым спискам. Для политсил установлен 5% барьер для прохождения в Раду. С 6 июня Рада рассматривала 4568 правок к Избирательному кодексу. Окончательная версия документа еще не опубликована.