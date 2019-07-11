Рим, , 15:46 — REGNUM

Несмотря на то, что «Лига» выиграла выборы в Европарламент в Италии, депутаты нового состава парламента ЕС препятствуют назначению ее представителей на руководящие посты, заявил в четверг, 11 июля, лидер партии вице-премьер Италии Маттео Сальвини, передает Agenzia Italia.

На посты вице-спикеров, глав комиссий и их заместителей назначены представители всех итальянских партий, кроме «Лиги» и ее коллег по альянсу сторонников национальных суверенитетов, это говорит об антидемократичности Европарламента, который не прислушивается к мнению избирателей, считает Сальвини.

На выборах в Европарламент в Италии в мае 2019 года «Лига» получила 34,3% голосов, улучшив свой результат в сравнении с выборами 2014 года более чем в пять раз. В состав альянса входит и ряд партий из других стран ЕС, включая движение Марин Ле Пен.