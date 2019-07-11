Москва,
11 июля 2019, 19:22 — REGNUM
Российский университет дружбы народов в Москве посетил 11 июля президент Боливии Эво Моралес. Его общение со студентами вуза зафиксировал фотокорреспондент ИА REGNUM.
Эво Моралес оставляет памятную запись
© ИА REGNUM
Делегация студентов РУДН в ожидании президента Боливии
© ИА REGNUM
Делегация студентов РУДН в ожидании президента Боливии
© ИА REGNUM
Делегация студентов РУДН в ожидании президента Боливии
© ИА REGNUM
СМИ в ожидании президента Боливии
© ИА REGNUM
Эво Моралес и делегация студентов РУДН
© ИА REGNUM
Открытие торжественной церемонии присвоения президенту Боливии ученой степени
© ИА REGNUM
Евгений Щесняк, первый проректор РУДН
© ИА REGNUM
Выступление первого проректора РУДН Евгения Щесняка
© ИА REGNUM
Диего Пари Родригез, министр иностранных дел Боливии
© ИА REGNUM
Владимир Спринчан (в центре), чрезвычайный и полномочный посол России в Боливии
© ИА REGNUM
Выступление Евгения Щесняка
© ИА REGNUM
Вручение Эво Моралесу почетного диплома
© ИА REGNUM
Церемония облачения в докторскую мантию
© ИА REGNUM
Моралес рассказывал о сотрудничестве между Россией и Боливией, об экономике его страны и о планах взаимодействия в сфере образования. Президент государства из Латинской Америки получил в РУДН регалии почётного доктора наук.
Церемония облачения в докторскую мантию
© ИА REGNUM
Церемония облачения в докторскую мантию
© ИА REGNUM
Эво Моралес и Евгений Щесняк
© ИА REGNUM
Вручение памятного подарка президенту Боливии
© ИА REGNUM
Выступление Эво Моралеса
© ИА REGNUM
Выступление Эво Моралеса
© ИА REGNUM
Выступление Эво Моралеса
© ИА REGNUM
Актовый зал экономического факультета РУДН
© ИА REGNUM
Актовый зал экономического факультета РУДН
© ИА REGNUM
Актовый зал экономического факультета РУДН
© ИА REGNUM
Сопровождение президента Боливии
© ИА REGNUM
Сопровождение президента Боливии
© ИА REGNUM
Боливийские журналисты
© ИА REGNUM
Эво Моралес и Евгений Щесняк
© ИА REGNUM
Вручение подарков представителям РУДН
© ИА REGNUM
Вручение подарков представителям РУДН
© ИА REGNUM
Диего Пари Родригез, министр иностранных дел Боливии
© ИА REGNUM
Актовый зал экономического факультета РУДН
© ИА REGNUM
Эво Моралес оставляет памятную запись
© ИА REGNUM
Эво Моралес
© ИА REGNUM
Лариса Ефремова, проректор РУДН по международной деятельности
© ИА REGNUM
Позже в Москве началась встреча Эво Моралеса и президента России Владимира Путина.
Баннеры, посвященные совместному проекту России и Боливии в сфере образования и технологий в области геологоразведки
© ИА REGNUM
Баннеры, посвященные совместному проекту России и Боливии в сфере образования и технологий в области геологоразведки
© ИА REGNUM
Баннеры, посвященные совместному проекту России и Боливии в сфере образования и технологий в области геологоразведки
© ИА REGNUM
Баннеры, посвященные совместному проекту России и Боливии в сфере образования и технологий в области геологоразведки
© ИА REGNUM
Баннеры, посвященные совместному проекту России и Боливии в сфере образования и технологий в области геологоразведки
© ИА REGNUM
Баннеры, посвященные совместному проекту России и Боливии в сфере образования и технологий в области геологоразведки
© ИА REGNUM
Баннеры, посвященные совместному проекту России и Боливии в сфере образования и технологий в области геологоразведки
© ИА REGNUM
Баннеры, посвященные совместному проекту России и Боливии в сфере образования и технологий в области геологоразведки
© ИА REGNUM
Как сообщало ИА REGNUM, лидеры двух государств обсудят сотрудничество России и Боливии в различных сферах, а также обменяются мнениями по ключевым международным вопросам. Ожидается, что по итогам переговоров Путин и Моралес подпишут ряд двусторонних соглашений.
Эво Моралес покидает здание РУДН
© ИА REGNUM
Кортеж президента Боливии
© ИА REGNUM
Боливийские студенты РУДН
© ИА REGNUM
Здание РУДН
© ИА REGNUM