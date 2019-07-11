Москва, , 19:22 — REGNUM

Российский университет дружбы народов в Москве посетил 11 июля президент Боливии Эво Моралес. Его общение со студентами вуза зафиксировал фотокорреспондент ИА REGNUM.

Эво Моралес оставляет памятную запись © ИА REGNUM

Делегация студентов РУДН в ожидании президента Боливии © ИА REGNUM Делегация студентов РУДН в ожидании президента Боливии © ИА REGNUM Делегация студентов РУДН в ожидании президента Боливии © ИА REGNUM СМИ в ожидании президента Боливии © ИА REGNUM Эво Моралес и делегация студентов РУДН © ИА REGNUM Открытие торжественной церемонии присвоения президенту Боливии ученой степени © ИА REGNUM Евгений Щесняк, первый проректор РУДН © ИА REGNUM Выступление первого проректора РУДН Евгения Щесняка © ИА REGNUM Диего Пари Родригез, министр иностранных дел Боливии © ИА REGNUM Владимир Спринчан (в центре), чрезвычайный и полномочный посол России в Боливии © ИА REGNUM Выступление Евгения Щесняка © ИА REGNUM Вручение Эво Моралесу почетного диплома © ИА REGNUM Церемония облачения в докторскую мантию © ИА REGNUM

Моралес рассказывал о сотрудничестве между Россией и Боливией, об экономике его страны и о планах взаимодействия в сфере образования. Президент государства из Латинской Америки получил в РУДН регалии почётного доктора наук.

Церемония облачения в докторскую мантию © ИА REGNUM Церемония облачения в докторскую мантию © ИА REGNUM Эво Моралес и Евгений Щесняк © ИА REGNUM Вручение памятного подарка президенту Боливии © ИА REGNUM Выступление Эво Моралеса © ИА REGNUM Выступление Эво Моралеса © ИА REGNUM Выступление Эво Моралеса © ИА REGNUM Актовый зал экономического факультета РУДН © ИА REGNUM Актовый зал экономического факультета РУДН © ИА REGNUM Актовый зал экономического факультета РУДН © ИА REGNUM Сопровождение президента Боливии © ИА REGNUM Сопровождение президента Боливии © ИА REGNUM Боливийские журналисты © ИА REGNUM Эво Моралес и Евгений Щесняк © ИА REGNUM Вручение подарков представителям РУДН © ИА REGNUM Вручение подарков представителям РУДН © ИА REGNUM Диего Пари Родригез, министр иностранных дел Боливии © ИА REGNUM Актовый зал экономического факультета РУДН © ИА REGNUM Эво Моралес оставляет памятную запись © ИА REGNUM Эво Моралес © ИА REGNUM Лариса Ефремова, проректор РУДН по международной деятельности © ИА REGNUM

Позже в Москве началась встреча Эво Моралеса и президента России Владимира Путина.

Баннеры, посвященные совместному проекту России и Боливии в сфере образования и технологий в области геологоразведки © ИА REGNUM Баннеры, посвященные совместному проекту России и Боливии в сфере образования и технологий в области геологоразведки © ИА REGNUM Баннеры, посвященные совместному проекту России и Боливии в сфере образования и технологий в области геологоразведки © ИА REGNUM Баннеры, посвященные совместному проекту России и Боливии в сфере образования и технологий в области геологоразведки © ИА REGNUM Баннеры, посвященные совместному проекту России и Боливии в сфере образования и технологий в области геологоразведки © ИА REGNUM Баннеры, посвященные совместному проекту России и Боливии в сфере образования и технологий в области геологоразведки © ИА REGNUM Баннеры, посвященные совместному проекту России и Боливии в сфере образования и технологий в области геологоразведки © ИА REGNUM Баннеры, посвященные совместному проекту России и Боливии в сфере образования и технологий в области геологоразведки © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры двух государств обсудят сотрудничество России и Боливии в различных сферах, а также обменяются мнениями по ключевым международным вопросам. Ожидается, что по итогам переговоров Путин и Моралес подпишут ряд двусторонних соглашений.