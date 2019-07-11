11 июля 2019 | Время чтения 3 мин

Арабский мир умело влияет на крупнейшие медийные корпорации. Израиль же не смог привлечь на свою сторону большую часть либеральных СМИ, невзирая на заметное еврейское присутствие там. Так весьма еврейская по этническому составу газета New York Times является исторически и неизменно жестко антиизраильской.

Авигдор Эскин, , 15:45 — REGNUM

На утреннем заседании правительства премьер-министр Нетаньяху рассказал о новом исследовании израильского МИДа, указывающем на изумляющие перемены в восприятии Израиля в мире. Исследование коснулось 54 развитых стран, включая некоторых ближневосточных соседей. К удивлению, в 47 странах их жители полагают, что связи с Израилем пойдут им на пользу, и выразили позитивное отношение к нему в целом. В ближневосточных странах только половина опрошенных хотят развивать отношения с еврейским государством.

Израиль

Начиная с 1980 года Израиль оказал гуманитарную помощь 140 странам мира. Израильские спасатели работали в тех местах, которые настигали стихийные бедствия. Последнее время оказывается эффективная помощь в сфере медицины и сельского хозяйства странам Африки и Латинской Америки.

Существенным фактором в отношениях Израиля с внешним миром остается его разведка. Два дня назад израильское телевидение со ссылкой на официальные источники сообщило, что за последние три года более 50 терактов в мире было предотвращено благодаря добытой Моссадом и военной разведкой информации. Речь идет о побоищах громадных масштабов, подготовленных «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и Ираном.

Только на территории Турции удалось избежать двенадцати массовых убийств вследствие доставленной Израилем информации. Самое же крупное злодеяние было подготовлено иранскими спецслужбами против иранских диссидентов, проводивших 18 июля прошлого года под Парижем свою конференцию. Были запланированы взрывы в ходе выступления адвоката президента США Руди Джулиани. А в конце 2017 года удалось предотвратить взрыв на борту австралийского самолета.

Оптимистичные для Израиля результаты исследования идут вразрез с тем, что мы наблюдаем в международных организациях. Представители большинства стран в ООН (включая Россию) голосуют всегда против Израиля. Есть исключения, но они очень нечастые.

Это превратилось в устойчивую традицию. Собственно, Израиль и не может ждать там другого. Пятьдесят мусульманских стран (исключение составляет Албания) голосуют всегда и во всем против Израиля. Их устремленная сила влияния касается большинства членов ООН в большинстве случаев. И тут не поможет благосклонность США или европейских стран. У каждой страны есть один голос. То есть один голос Израиля против сорока девяти голосов его заядлых противников.

Бывший заместитель главы военной разведки Израиля Яаков Амидрор рассказывает, как несколько лет назад беседовал по душам с представителем Китая в ООН. Казалось бы, каким образом Израиль может быть фактором неприязни для Китая? Между двумя странами широкие и углубленные экономические отношения, включая сферу высоких технологий. Население Китая индифферентно к Израилю в основном, а порой и благожелательно. И почему тогда Китай голосует всегда против?

Ответ был предельно ясным. После того, как Амидрору прочитали лекцию о множестве страданий китайского народа и о необходимости защищать его интересы, было сказано главное: «У вас один голос, а у них — пятьдесят».

Похожая ситуация наблюдается в международной прессе, включая американскую. Арабский мир умело влияет на крупнейшие медийные корпорации. Израиль же не смог привлечь на свою сторону большую часть либеральных СМИ, невзирая на заметное еврейское присутствие там. Так, весьма еврейская по этническому составу газета New York Times является исторически и неизменно жестко антиизраильской.

При таких исходных данных результаты последнего исследования израильского МИДа, на самом деле, ошеломляюще радужны. Складывается интересная картина. Международные СМИ и международные организации неустанно шельмуют Израиль. А проживающие там люди предпочитают израильские услуги в сфере медицины, хайтека, сельского хозяйства и собственно безопасности. Странная картина, но интересная.

Иерусалим