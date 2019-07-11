Киев, , 15:44 — REGNUM

Парламент Украины во втором чтении принял новый проект Избирательного кодекса Украины (законопроект №3112−1), который нуждается в «глобальном усовершенствовании» и «большом количестве правок». Об этом 11 июля по итогам голосования заявил в кулуарах Верховной рады депутат от фракции Блок Петра Порошенко Вадим Денисенко.

«Сейчас это больше политическое решение, больше предвыборное решение. Но этот закон нуждается в большом количестве правок. К нему нужно вернуться с холодным умом после этих парламентских выборов», — признал Денисенко.

Он считает, что новый состав парламента будет вынужден доработать этот документ.

«Он нуждается в глобальном усовершенствовании как минимум в части местных выборов, потому что там накрутили много сложных моментов, например, ввели региональные районные списки. Это то, в чем избиратель вряд ли сможет разобраться. Я понимаю, что сейчас за него нужно было проголосовать, но он будет нуждаться в огромных изменениях и огромных правках уже следующей Верховной рады», — добавил Денисенко.

По его словам, в Избирательном кодексе нужно изменить процедуру проведения местных выборов, подсчет голосов и систему онлайн-отчетов кандидатов в депутаты.

«Главная проблема в сохранении региональных списков. Часто будет возникать ситуация, что, к примеру, за одного кандидата проголосует 60% избирателей, за другого 10% избирателей и неожиданно от этого округа может победить человек, который набрал меньше голосов. Есть очень сложная система подсчета, нужно быть большим интеллектуалом, чтобы в ней разобраться. Вообще не урегулирован вопрос по онлайн-отчетам кандидатов в депутаты за потраченные средства», — добавил Денисенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля Верховная рада Украины приняла во втором чтении проект Избирательного кодекса Украины (законопроект №3112−1).Кодекс вступит в силу с 1 декабря 2023 года, если документ подпишет президент Владимир Зеленский. Документ предполагает проведение парламентских выборов по открытым спискам. При этом депутаты установили 5% барьер для прохождения политсил в Раду.