Москва, , 15:43 — REGNUM

Международное сообщество теряет интерес к гуманитарным проблемам Сирии, что уже проявилось в недофинансировании соответствующих программ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Гуманитарные организации фиксируют падение интереса к операциям в Сирии со стороны международного сообщества», — заявила Захарова.

В лагере Аль-Хауль в сирийской провинции Хасеке катастрофическая гуманитарная ситуация перешла в катастрофическую — заселённый в основном женщинами и детьми лагерь переполнен и страдает от вспышек сезонных заболеваний.

В 2019 году доноры направили лишь 17% от общего объёма запрашиваемых средств. Кроме того, ООНовцы жалуются на хроническую недофинансированность осуществляемых ими программ в лагере внутренне перемещённых лиц Рукбан.

«Из обещанных 10,5 млн долларов выделено лишь около двух. На этом фоне российская сторона продолжает работу по расселению Рукбана, который находится в незаконно оккупированной США зоне вокруг населённого пункта Аттанф. Число выехавших превысило 16 тыс. человек — лагерь покинуло 35% проживавших там беженцев», — подчеркнула она.