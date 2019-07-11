Москва, , 15:41 — REGNUM

Боливия заинтересована в сотрудничестве с Россией в ядерной отрасли, заявил 11 июля боливийский лидер Эво Моралес на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

«Важным представляется сотрудничество в ядерной отрасли, так что это сотрудничество будет развиваться и впредь», — заявил Моралес, добавив, что Боливия также намерена сотрудничать с Россией в сфере добычи лития.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина с президентом Многонационального Государства Боливия Эво Моралесом. Лидеры двух государств обсудят сотрудничество России и Боливии в различных сферах, а также обменяются мнениями по ключевым международным вопросам.

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