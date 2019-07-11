Киев, , 15:40 — REGNUM

«Киеву нужно отказаться от практики выплаты пенсий тем жителям отдельных регионов Донбасса, которые работали на предприятиях ДНР и ЛНР и не платили отчисления в пенсионный фонд Украины». Об этом 11 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

«К сожалению, ситуация остается без изменений. Позиция нашего министерства также остается неизменной. С одной стороны, мы понимаем, что выплачивать пенсии непосредственно на неконтролируемой территории Донбасса невозможно ни физически, ни с позиции безопасности. Мы считаем нецелесообразным сохранение статус-кво, когда жители с оккупированных территорий, которые достигли пенсионного возраста, имеют право получать пенсии, когда они регистрируются как вынужденно перемещенные лица», — сказал Тука.

Он напомнил, что в 2017 году ДНР и ЛНР «национализировали украинские предприятия» после того, как депутаты Верховной рады от фракции «Самопомощь» Семен Семенченко и Егор Соболев организовали экономическую блокаду Донецка и Луганска. Тука добавил, что из-за этого «не происходит пополнение Пенсионного фонда этими предприятиями».

«Мы соглашаемся, что это украинские граждане и что Украина должна обеспечивать им пенсионные выплаты, но вместе с тем те люди, которые сейчас работают на оккупированной территории, не пополняют Пенсионный фонд. Возникает определенный дуализм в восприятии этой ситуации», — подытожил Тука.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Киев упростит уплату пенсий жителям отдельных регионов Донбасса, в частности пенсионерам из отдельных регионов Донбасса позволят раз в год отмечаться в отделениях Пенсионного фонда Украины для получения украинских пенсий. Он напомнил, что в настоящее время украинское законодательство обязывает пенсионеров из отдельных регионов Донбасса раз в два месяца отмечаться в отделениях Пенсионного фонда.

«Человек может получить пенсию в течении 60 дней… Мы предложили срок в 1 год. Хотя хочу надеяться, что через год у нас не будет этой войны», — сказал Зеленский.

Напомним, летом 2014 года Киев перестал переводить деньги в Донецк и Луганск после того, как бойцы ДНР и ЛНР захватили областные управления Госказначейства Украины и ряд банков. Чтобы получать украинские пенсии, жители ОРДЛО должны регистрироваться как переселенцы и каждые два месяца выезжать на подконтрольную Украине территорию для отметки в Пенсионном фонде.

В международной организации Human Rights Watch заявили, что Украина должна завершить дискриминационную практику, которая заставляет пенсионеров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей пересекать линию разграничения на Донбассе для получения пенсии. Правозащитники призвали президента Украины Владимира Зеленского создать условия для минимизации таких поездок.