Лондон, , 15:49 — REGNUM

Происшествие с британским танкером, который пытались задержать в Ормузском проливе, предположительно, иранские катера, встревожило власти Соединенного Королевства. С таким заявлением выступил 11 июля официальный представитель канцелярии британского правительства.

Лондон продолжает призывать власти Ирана к деэскалации ситуации в регионе. Британские власти выступают за долгосрочное присутствие в заливе, отслеживают ситуацию с безопасностью и намерены поддерживать свободу мореплавания в соответствии с мировыми договоренностями, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о попытке пяти катеров помешать британскому танкеру пройти Ормузский пролив. Власти США утверждают, что корабли принадлежали Ирану. После «устного предупреждения», сделанного иранцам экипажем британского фрегата Montrose, танкер пропустили.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф опроверг причастность к инциденту иранских военных и заявил, что Великобритания своими претензиями создает напряженность в регионе.

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