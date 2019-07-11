Киев, , 15:38 — REGNUM

Американский аналитический центр Atlantic Council представил пять кандидатов, которые, по его информации, рассматриваются в настоящий момент для назначения на пост премьер-министра Украины.

В список входят экс-глава Минэкономразвития Айварас Абромавичус, заместитель директора МВФ от Украины Владислав Рашкован, глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев, исполнительный директор энергетической госкомпании Юрий Витренко и нынешний секретарь Совнацбеза Александр Данилюк.

Центр не уточняет источник данной информации и не конкретизирует, кто именно рассматривает данные кандидатуры — Киев или Вашингтон.

Вместе с тем в публикации говорится, что в зависимости от результата досрочных парламентских выборов и формата будущей коалиции в Раде Зеленский может предложить на пост премьера Украины также лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко, нынешнего главу МВД Арсена Авакова и экс-главу СБУ Игоря Смешко.

«Их премьерство будет означать возрастание популизма и снижение доходов граждан Украины. Это будет плохим сигналом международному сообществу и явно не поможет в отношениях с финансовыми донорами», — заявила редактор UkraineAlert Atlantic Council.

Также стоит отметить, что на Украине в настоящий момент парламентско-президентская форма правления, при которой премьер-министр имеет больше полномочий, чем президент.

ИА REGNUMотмечает, что буквально сегодня, 11 июля, Абромавичус возглавил наблюдательный совет государственного концерна «Укроборонпром» и тендерный комитет по проведению международного аудита. Уроженец Литвы с украинским гражданством работал в первом правительстве Арсения Яценюка на посту министра экономики.

8 июля глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк признал, что не против занять кресло премьер-министра страны.

«Не буду врать, что меня это не интересует», — заявил он в комментарии прессе.

10 июля на Украине были опубликованы результаты соцопроса, кого лично респонденты хотели видеть главой правительства после парламентских выборов. Представитель оппозиции Юрий Бойко набрал 12,8%, Юлия Тимошенко — 12,3%, действующий премьер Владимир Гройсман — 9,6%; глава партии «Сила и честь» Игорь Смешко — 7,7%, лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук— 4%. Вместе с тем примечательно, что не смогли или отказались ответить 37,6% опрошенных. Опрос был проведен Киевским международным институтом социологии с 25 июня по 7 июля 2019 года.