Москва, , 15:47 — REGNUM

При апробации системы электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва выявились технические «шероховатости». Об этом журналистам сообщил председатель комиссии Общественной палаты города Москвы по технологиям «Умного города» Илья Массух.

Тестирование системы электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы на этом этапе нашли определённые технические шероховатости, которые устраняются достаточно оперативно», — отметил он.

Избирательные ящики Дарья Антонова © ИА REGNUM Избирательные бланки Дарья Антонова © ИА REGNUM Тестирование системы электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Массух добавил, что система работает в открытом режиме: наблюдение построено таким образом, что в случае проблем руководители студенческих объединений шлют скриншоты разработчикам, и происходит оперативное разрешение возникающих вопросов.

«Тестирование идёт хорошо, выявляются доработки, которые очень важно выявить на этапе тестирования, чтобы к 8 сентября всё было нормально», — заключил он.

Тестирование системы электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы Дарья Антонова © ИА REGNUM Тестирование системы электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы Дарья Антонова © ИА REGNUM Тестирование системы электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы Дарья Антонова © ИА REGNUM Тестирование системы электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы Дарья Антонова © ИА REGNUM Тестирование системы электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы Дарья Антонова © ИА REGNUM Тестирование системы электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, тестирование системы дистанционного электронного голосования проходит в Московском парламентском центре и будет продолжаться до 20:00.