Абуджа, , 15:40 — REGNUM

Около Национального собрания Нигерии во вторник, 9 июля, произошли ожесточенные столкновения между полицией и протестующими шиитами, передает ВВС Africa.

Члены проиранской мусульманской организации шиитов «Исламское движение Нигерии» (IMN) выступали против задержания их лидера, шейха Ибрагима Закзаки. Он находится под стражей с 2015 года.

Член IMN Абдуллахи Мухаммад Муса заявил агентству Reuters, что 9 июля полиция открыла огонь, когда они попытались мирно войти в здание Национального собрания. Протестующие сообщили, что в ходе подавления демонстрации офицеры застрелили двоих человек. При этом сотрудники правоохранительных органов заявили, что применили «минимальную силу». В полиции добавили, что 40 членов движения шиитов были арестованы.

Свидетели сообщили, что из-за стрельбы Национальная Ассамблея Нигерии была закрыта.

Последователи шейха Закзаки регулярно протестуют после того, как лидер организации был арестован из-за столкновений между его последователями и армией. Армия обвиняла сторонников шейха Закзаки в покушении на начальника штаба, что было отвергнуто IMN.