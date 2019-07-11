Москва, , 15:20 — REGNUM

О ходе избирательной кампании по выборам губернатора Санкт-Петербурга рассказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член научно-экспертного совета при ЦИК России Александр Брод 11 июля на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«28 претендентов подали документы на регистрацию. Они представляли разные политические партии, разные социальные слои, что говорит об интересе к выборам, о конкурентном характере выборов. 11 человек собрали подписи», — сообщил Брод.

Эксперт подчеркивает, что, по словам одного из кандидатов, проблем со сбором подписей не было, однако не все кандидаты смогли набрать необходимое количество.

«Поэтому мы считаем, что Санкт-Петербургская избирательная комиссия имела все правовые основания для того, чтобы зарегистрировать четырёх кандидатов и не зарегистрировать остальных из-за несоблюдения норм при регистрации», — заметил Брод.

Также член научно-экспертного совета при ЦИК России добавил, что муниципальная избирательная система требует реформ, нужно вернуться к системе территориальных избирательных комиссий, участковых избирательных комиссий, тогда ситуация будет более управляемая, прозрачная и демократичная.

Он также рассказал, что на заседании Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии было принято решение о создании 72 загородных избирательных участков на территории Ленинградской области и 20 избирательных участков на территории Псковской области, чтобы у жителей, находящихся в период выборов на дачах, была возможность проголосовать.

«В целом, мы были удовлетворены ходом избирательной кампании по выборам губернатора Санкт-Петербурга. Мы убеждены, что избирательная комиссия Санкт-Петербурга держит ситуацию с выборами под контролем. Все необходимые процедуры строго соблюдаются в соответствии с законодательством», — заключил Брод.