Милан, Италия, , 15:17 — REGNUM

Прокуратура Милана начала предварительное расследование информации СМИ о переговорах партии «Лига» о получении средств из России, передает Adnkronos в четверг, 11 июля.

Как сообщалось ранее, информагентство Buzzfeed опубликовало фрагмент аудиозаписи, на которой, по утверждению издания, соратники Маттео Сальвини ведут переговоры с приближенными к властным кругам российскими предпринимателями о получении 65 млн евро посредством ряда операций с куплей-продажей топлива.

Сальвини в очередной раз опроверг эти обвинения, заявив, что он никогда не получал от России «ни рубля, ни евро, ни литра водки».

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