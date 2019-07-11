Москва, 11 июля 2019, 15:02 — REGNUM
Сегодня, 11 июля, в Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина с президентом многонационального Государства Боливия Эво Моралесом, сообщается на сайте Кремля.
Лидеры двух государств обсудят сотрудничество России и Боливии в различных сферах, а также обменяются мнениями по ключевым международным вопросам.
Ожидается, что по итогам переговоров Путин и Моралес подпишут ряд двусторонних соглашений.
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Как сообщало ИА REGNUM, президент Государства Боливия Эво Моралес прибыл в Москву с рабочим визитом 111 июля утром.
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