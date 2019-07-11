Москва, , 15:02 — REGNUM

Сегодня, 11 июля, в Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина с президентом многонационального Государства Боливия Эво Моралесом, сообщается на сайте Кремля.

Лидеры двух государств обсудят сотрудничество России и Боливии в различных сферах, а также обменяются мнениями по ключевым международным вопросам.

Ожидается, что по итогам переговоров Путин и Моралес подпишут ряд двусторонних соглашений.

Читайте также: Президент Боливии прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Как сообщало ИА REGNUM, президент Государства Боливия Эво Моралес прибыл в Москву с рабочим визитом 111 июля утром.

Ранее на эту тему: Путин проведёт переговоры с президентом Боливии 11 июля