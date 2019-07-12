Ватикан, 12 июля 2019, 03:30 — REGNUM
Апостольский нунций в России архиепископ Челестино Мильоре в интервью редактору ИА REGNUM Станиславу Стремидловскому рассказал о третьей встрече президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска.
Минувшая встреча Владимира Путина и понтифика стала уже третьей, и то, что встречи проводятся с периодичностью примерно раз в три года, дает основания предположить наличие у российского президента особого интереса к международной деятельности Ватикана. Для папы же Путин — ключевой собеседник в международной сфере, — а та эмпатия, которая возникла перед собеседниками на этой встрече, стала наиболее важным ее фактором.
Тем не менее, было бы преждевременным приглашать папу Франциска в Москву:
Полностью интервью читайте в материале Станислава Стремидловского «Посол Ватикана: «Между Путиным и Франциском сложилась эмпатия»»