Берлин, , 15:02 — REGNUM

В связи с тремя приступами недомогания у канцлера Германии Ангелы Меркель во время публичных мероприятий ее помощники решили принять меры. На этот раз на официальной встрече для канцлера и ее высокой гостьи вынесли стулья, пишет газета Süddeutsche Zeitung.

11 июля Меркель приветствовала в Берлине нового премьер-министра Дании Метте Фредериксен. В этот раз, вопреки традиции, главы двух правительств прослушали национальные гимны сидя на заранее приготовленных белых стульях. Мера оправдалась: камеры были прикованы к канцлеру, однако никаких проблем с ее здоровьем замечено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля Меркель перенесла уже третий приступ тремора во время официальных мероприятий. Сама канцлер и ее администрация уверяют, что для беспокойства причин нет, однако состояние ее здоровья вызывает всё больше вопросов во всём мире.

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