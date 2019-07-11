Пермь, , 14:57 — REGNUM

В здании мэрии Перми УФАС по Пермскому краю 11 июля проводит внеплановую проверку. Изъято почтовая переписка и документы о должностных обязанностях, сообщает портал 59.ru.

По данным zvzda.ru, проверка связана с жалобой в антимонопольную службу на нарушение законодательства о выделении субсидий пермским СМИ для освещения деятельности муниципальной власти.

В пресс-службе мэрии Перми подтвердили факт проверки УФАС, а также отметили, что она проходит «в рамках штатного взаимодействия».