Хельсинки, , 14:51 — REGNUM

Финляндия стремиться к диалогу с России и заинтересована в сотрудничестве с этой страной. Такое заявление в интервью изданию Handelsblatt сделал председатель правительства Антти Ринне.

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Он отметил, что у Хельсинки с Евросоюзом «общая линия по отношению к России, и нет никаких сомнений в том, что мы ее поддерживаем».

«В то же время мы хотим вести диалог с Россией и, например, сотрудничать по вопросам экологии», — отметил премьер-министр.

Он также выразил надежду на нормализацию отношений Европейского союза с Москвой.

«Я надеюсь, что в итоге мы сможем нормализовать сотрудничество с Россией, — заявил Ринне, добавив, что это произойдёт не раньше, чем Москва реализует Минское соглашение с Украиной.

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Как сообщало ИА REGNUM, отношения между Западом и Москвой ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Сперва Вашингтон и Брюссель ввели санкции против отдельных физических лиц и компаний РФ. Затем санкции были введены в отношении целых секторов экономики РФ.

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