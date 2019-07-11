Женева, Швейцария, , 16:16 — REGNUM

Совет ООН по правам человека поддержал предложение о начале предварительного расследования в связи с убийствами на Филиппинах в ходе так называемой «войны с наркотиками». Об этом передает агентство Reuters.

Резолюция, предложенная Исландией, была принята в Женеве 18 голосами «за», 14 членов ООН проголосовали «против», 15 — воздержались.

Делегация Филиппин призвала страны проголосовать против текста, в котором содержится просьба к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет доложить о своих выводах в июне 2020 года.

Напомним, президент Филиппин Родриго Дутерте, который пришел к власти летом 2016 года, начал беспощадную борьбу с наркоторговцами. По разным данным, правоохранительные органы страны за несколько лет ликвидировали несколько тысяч человек, причастных к незаконному обороту запрещенных веществ.