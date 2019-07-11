Киев, , 14:41 — REGNUM

Суд Евросоюза вскоре может снять санкции с экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения, заявила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган 11 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

По её словам, санкции могут быть сняты с самого Виктора Януковича, а также с его сына Александра, бывшего главы министерства доходов Александра Клименко, бывшего вице-премьер-министра Сергея Арбузова, бывшего генерального прокурора Украины Виктора Пшонки и его сына Артёма, а также бывшего главы администрации президента Украины Андрея Клюева.

Сарган уверена, что решение европейского суда не должно повлиять на ход дела против указанных лиц на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генеральная прокуратура Украины подтвердила, что Виктор Янукович не фигурирует в деле о так называемых «миллиардах Януковича», которые он якобы украл вместе со своим окружением.

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