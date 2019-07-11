Москва, , 14:38 — REGNUM

У России и Боливии есть хороший потенциал для углубления экономических связей, об этом 11 июля заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с боливийским лидером Эво Моралесом в Кремле.

По словам Путина, объем товарооборота между двумя странами пока очень скромный, но тенденция хорошая. Так, отметил глава государства, в первом квартале 2019 года товарооборот между РФ и Боливией вырос в 2,5 раза.

«Но самое главное, что у нас есть хорошие перспективы», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 11 июля, самолет с боливийским руководителем приземлился в столичной воздушной гавани «Внуково-2». Моралеса принимает в Кремле российский президент Владимир Путин.

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