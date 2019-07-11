Санкт-Петербург, , 14:33 — REGNUM

Жители Санкт-Петербурга, которые 8 сентября — в день выборов губернатора города — будут находиться на своих садовых участках, смогут принять участие в голосовании на избирательных участках Ленинградской области. Соответствующее соглашение 10 июля подписали председатель петербургского Горизбиркома Виктор Миненко и глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский, — сообщает пресс-служба избирательной комиссии Ленинградской области.

Для того, чтобы не возникало путаницы, петербургским садоводам оборудуют отдельные участки, расположенные вне зданий, где в этот же день будут проходить выборы в органы местного самоуправления Ленинградской области. Кроме того, для каждого уровня выборов разными будут и члены участковых избирательных комиссий.

По данным телекомпании «Санкт-Петербург», всего в садоводствах Ленинградской области будет организовано 72 избирательных участка. Ещё несколько участков будут работать в Псковской области.

Напомним, что по оценкам избиркома Санкт-Петербурга, в начале сентября в Ленобласти постоянно проживает порядка 200 тысяч городских избирателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся 8 сентября. На должность главы Северной столицы претендуют четыре кандидата: врио губернатора Александр Беглов (самовыдвиженец), депутат Госдумы Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов («Гражданская платформа»). Всего на этапе регистрации кандидатов рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии приняла документы о выдвижении у 28 кандидатов, из них один снял свою кандидатуру, 23 не представили необходимых документов и получили отказ в регистрации.