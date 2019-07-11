Анкара, , 14:28 — REGNUM

Именно такой тезис выдвинут в публикации американского журнала Foreign Affairs. Тематикой издания являются международные отношения и внешняя политика США.

Журнал считает, что отношения Вашингтона и Анкары в течение многих лет шли по нисходящей спирали. Ситуация обострилась после отказа США выдать Турции религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает организатором попытки государственного переворота в стране в 2016 году.

По мнению издания, после вторжения США в Ирак, которое проложило путь для более напористого Курдского регионального правительства, Турция начала рассматривать Соединенные Штаты как дестабилизирующую силу на Ближнем Востоке. Поддержка США курдских ополченцев в Сирии укрепила эту точку зрения в Анкаре, «загнав Турцию в объятия России и подняв вопросы о приверженности страны НАТО».

Президент Турции Реджеп Эрдоган не подчинился требованиям США и не отказался от покупки зенитно-ракетного комплекса российского производства С-400. Журнал отмечает, что таким образом Эрдоган сделал политический выбор, сигнализируя всем, кто будет слушать, что Турция готова отказаться от сердечных отношений с Вашингтоном в пользу функциональных отношений с Москвой.

Foreign Affairs считает, что в этом подходе руководства Турции есть четкая логика. Проводя более нейтральную внешнюю политику, Эрдоган и его правящая Партия справедливости и развития стремятся продвигать более узкую концепцию национальных интересов Турции, которой, по их мнению, служит более тесное сотрудничество с Россией по ключевым вопросам экономики и безопасности. По мнению издания, «это вряд ли означает полное сотрудничество с Москвой вместо Вашингтона, но это означает, что Турция больше не рассматривает Соединенные Штаты в качестве незаменимого союзника».