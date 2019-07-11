Москва, , 14:26 — REGNUM

Политическая активность и конкуренция на губернаторских выборах в регионах растет, заявил член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев 11 июля на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На конференции был представлен доклад «Выборы губернаторов в 2019 году: итоги этапа выдвижения кандидатов».

«Мы фиксируем рост конкуренции и политической активности непарламентских партий, от них у нас выдвинуто 62 человека, это 38%. Несколько меньше (53 человека, 33%) — от парламентских партий, и 48 человек — самовыдвиженцы», — сказал Григорьев.

По словам члена Общественной палаты, всего в выборах участвует 31 партия. Рекорд по количеству желающих поучаствовать в выборах был поставлен в Санкт-Петербурге: 28 человек заявили о своем желании стать главой региона и выдвинулись.

Григорьев также рассказал о произошедших во время этапа выдвижения курьёзах. В Забайкальском крае один из кандидатов, отказался от подписей, которые были готовы ему передать муниципальные депутаты. А в Ставропольском крае человек заявил о желании выдвигаться, но не принес документы.

Также было проведено сравнение выдвижения кандидатов в 16 регионах, в которых проходят губернаторские выборы в этом году, с цифрами, полученными на предыдущих выборах в этих же регионах, главным образом в 2014 году.

«Количество кандидатов увеличилось со 109 человек до 163, что свидетельствует о росте политической активности и конкуренции в регионах на губернаторских выборах. Результаты выдвижения от партий такие же: из парламентских партий было 109, стало 115. Аналогичная ситуация и в непарламентских партиях: было 55 человек, сейчас 62», — объявил Григорьев.

Директор Фонда исследования проблем демократии привёл цифры сравнения выдвижения кандидатов в 2018 и 2019 годах. Как объяснил Григорьев, для более верного расчета сравнивали средние числа, так как в прошлом году выборы проходили в 22 регионах, а сейчас в 16. Подсчёты показали, что среднее количество выдвинутых кандидатов в 2018 году было около восьми человек, сейчас — чуть больше десяти человек.