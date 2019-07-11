Киев, , 14:24 — REGNUM

Согласие Украины на проведение эксгумации жертв Волынской трагедии — критическое условие для налаживания польско-украинских отношений. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает Polske Radio.

Дуда отметил, что попросил об этом президента Украины Владимира Зеленского во время их встречи в Брюсселе 4 июня.

«Если мы сегодня говорим о построении отношений между нашими народами и государствами, то я хочу подчеркнуть, что мы хотим, чтобы эти отношения были как можно лучше. Но одна вещь безусловна — нам необходима память для того, чтобы то, что тогда случилось, никогда больше не повторилось между нашими народами и между нашими государствами», — отметил польский президент.

Дуда выразил надежду, что на территории Украины удастся провести процедуры эксгумации — «чтобы обозначить захоронения, чтобы у потомков было место, куда они могут поехать, зажечь свечи и помолиться». По его мнению, память необходима, чтобы не было враждебности, а условием памяти является именно то, чтобы украинская сторона согласилась на проведение эксгумации.

В администрации Зеленского заявления польской стороны пока не комментировали, передает корреспондент ИА REGNUMРанее президент Украины заявил в общем, что настроен на процесс примирения и недопущения доминирования тематики сложных моментов истории украинско-польских взаимоотношений, однако через какие именно решения такое примирение возможно — на сегодняшний день неясно.

Между тем, украинский политолог и общественный деятель Эдуард Долинский напоминает, что именно 11 июля 1943 года отряды ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали сразу 96 польских населенных пунктов на Волыни — после уничтожения одного села, где как правило было несколько сотен жителей, они направлялись к следующему.

«Эти события известны миру как Волынская резня. Считается, что бандеровцы уничтожили около 100 тысяч мирных, ни в чем не повинных людей. Это массовое убийство мирного населения стало самой большой и самой «эффективной» операцией УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Как это стало возможно? Дело в том, что основу отрядов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) составили бывшие служащие украинской вспомогательной полиции — полицаи, а командирами стали служащие немецких полицейских батальонов, например, Роман Шухевич. Эти люди были исполнителями Холокоста, имели опыт массового уничтожения еврейского населения и карательных операций против мирного населения. Они были по горло в крови, поэтому ничего нового для них не было», — напоминает общественник.

Долинский напоминает, что убийцы из ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в настоящий момент на Украине объявлены героями, борцами за независимость и участниками боевых действий, им установлены памятники, в их честь названы улицы.